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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске изменился порядок оплаты за проезд в автобусах

транспорт

В Каменске изменился порядок оплаты за проезд в автобусах

Виктория Костовская
Опубликовано

С 11 ноября во всем городском общественном транспорте плату за проезд теперь берут при входе в автобус или маршрутку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». Как пояснил корреспонденту «ПИКа» директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко, такой порядок оплаты предписан правилами пассажироперевозок. Он позволит водителю лучше контролировать соблюдение пассажирами масочного режима.

Кстати, если у пассажиров при посадке в автобус лицевой маски нет, ее можно взять у водителя. 

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Автор: 10.11.2020
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