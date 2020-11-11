С 11 ноября во всем городском общественном транспорте плату за проезд теперь берут при входе в автобус или маршрутку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». Как пояснил корреспонденту «ПИКа» директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко, такой порядок оплаты предписан правилами пассажироперевозок. Он позволит водителю лучше контролировать соблюдение пассажирами масочного режима.

Кстати, если у пассажиров при посадке в автобус лицевой маски нет, ее можно взять у водителя.