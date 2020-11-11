Праздничные корпоративы и другие торжества в питейных заведениях Ростовской области проводить 31 декабря будет можно, но завершиться они должны до 22.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». Дело в том, что требование постановления областного Правительства, согласно которому кафе и ресторанам запрещается работать с 22.00 до 7.00, распространяется и на новогоднюю ночь, сообщает Donnews.ru со ссылкой на региональный пресс-центр по борьбе с коронавирусом.