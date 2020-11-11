Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На городской набережной растет новый объект

oбщество

На городской набережной растет новый объект

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

На городской набережной растет новый объект

Виктория Костовская
Опубликовано

Бетонная конструкция будущего памятного знака «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести» практически достроена.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». Помимо самой стелы, работники подрядной организации ООО «Гранит 2002» уже соорудили основание со ступеньками. Теперь бетонную стелу предстоит покрыть гранитной крошкой. После завершения работ металлическую конструкцию светового фонтана, расположенного рядом, демонтируют.

Торжественное открытие памятного знака состоится накануне празднования Дня Победы в 2021 году. Все работы оплатил Союз работодателей Каменска.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике oбщество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 ноября
Автор: 10.11.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

Экс-главу экспертного состава Бюро медико-социальной экспертизы РО могут осудить на 15 лет

происшествия

В Каменске на улице Ворошилова произошло серьезное ДТП

здоровье

К кислородной подстанции у каменской ЦГБ построили дорогу

происшествия

В Каменске разыскивают мужчину, пропавшего в выходные

ЖКХ

Жителям Каменска предлагают менять электросчетчики за свой счет
Реклама
Вверх