Бетонная конструкция будущего памятного знака «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести» практически достроена.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». Помимо самой стелы, работники подрядной организации ООО «Гранит 2002» уже соорудили основание со ступеньками. Теперь бетонную стелу предстоит покрыть гранитной крошкой. После завершения работ металлическую конструкцию светового фонтана, расположенного рядом, демонтируют.

Торжественное открытие памятного знака состоится накануне празднования Дня Победы в 2021 году. Все работы оплатил Союз работодателей Каменска.