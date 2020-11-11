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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из-за ковида на Дону упала выявляемость рака на ранних стадиях

здоровье

Из-за ковида на Дону упала выявляемость рака на ранних стадиях

Фото: cheb.ru

Из-за ковида на Дону упала выявляемость рака на ранних стадиях

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Опубликовано

Из-за отсутствия профосмотров и диспанцеризации в регионе, которые пришлось отменить из-за распространения коронавируса, показатели выявляемости онкопатологий снизились наполовину.   

Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». На круглом столе в Заксобрании главврач ГБУ РО «Онкологический диспансер» Евгений Глумов заявил, что в связи с введением ограничений из-за коронавируса на Дону снизился уровень выявляемости новообразований на ранних стадиях. Об этом сообщает donnews.ru. По информации Е. Глумова, показатель выявляемости выполнен на 55,1% от плана. В качестве основной причины ухудшения первичной диагностики эксперт указал прекращение диспансеризации и профосмотров. 

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Автор: 10.11.2020
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