Из-за отсутствия профосмотров и диспанцеризации в регионе, которые пришлось отменить из-за распространения коронавируса, показатели выявляемости онкопатологий снизились наполовину.

Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». На круглом столе в Заксобрании главврач ГБУ РО «Онкологический диспансер» Евгений Глумов заявил, что в связи с введением ограничений из-за коронавируса на Дону снизился уровень выявляемости новообразований на ранних стадиях. Об этом сообщает donnews.ru. По информации Е. Глумова, показатель выявляемости выполнен на 55,1% от плана. В качестве основной причины ухудшения первичной диагностики эксперт указал прекращение диспансеризации и профосмотров.