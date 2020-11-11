24-летняя девушка, пассажирка серого Opel Vectra, который 9 ноября столкнулся с красным Opel Astra, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации заведующего травматологическим отделением Р. Фурдина, девушка получила серьезные черепно-мозговые травмы. Она поступила в каменскую ЦГБ сразу после аварии без сознания.

Очевидцы ДТП в разговоре с корреспондентом «ПИКа» вспоминают, что девушка ехала на заднем сидении автомобиля, спереди сидела ее мать, за рулем — мужчина.

— Не знаю точно степень родства, но они вроде родственники, — рассказывает Максим. — Женщина сильно плакала, когда девушку доставали из машины. Кричала, что это ее ребенок. Поэтому прохожие подумали, что пострадал малыш. Девушку увезли на скорой, как и водителя красного Opel Astra. Его дверью зажало, выйти помогали пассажиры автобуса, который в момент столкновения иномарок стоял на светофоре.

Напомним подробности аварии. Водитель серого Opel Vectra двигался по ул. Ворошилова со стороны телеграфа. Когда он пересекал ул. Московскую, на перекресток справа выехал красный Opel Astra. Машины столкнулись, от удара Opel Vectra отбросило на встречку, где он врезался в такси Chevrolet Aveo и Lada Priora, стоявшие на светофоре.

Максим — водитель Chevrolet Aveo, одного из автомобилей, на который после столкновения отбросило серый Opel. По его словам, еще до аварии все на перекрестке слышали страшный гул — многие решили, что несется мотоциклист.

— Через несколько секунд я понял, что это не мотоцикл, это Opel по ул. Ворошилова ехал с таким звуком. Что там у него рычало — не знаю, но звук был очень громкий. Мне казалось, что сейчас мы столкнемся лоб в лоб. Я впервые в такой ситуации. Решаю, как теперь быть дальше. У моей машины весь бок разбит, она мне нужна для работы, — добавляет водитель.

За рулем рабочего автомобиля был и Василий, его Lada стояла на светофоре рядом с такси Максима.

— Мы все стояли на светофоре, ждали зеленого света. Видели, что красная машина поворачивает с ул. Московской, видели, как нам навстречу ехал серый автомобиль по ул. Ворошилова. Не знаю, с какой скоростью ехал водитель по ул. Ворошилова, но мне показалось, что очень быстро. В моей машине работал видеорегистратор, он записал всю аварию, выключился после того, как в меня врезались. Сейчас эту запись изучают правоохранители. После аварии я помогал выйти пассажирам автомобиля, который влетел в нас. Около машины, которую раскрутило после удара на перекрестке, тоже толпились люди, они пытались открыть дверь со стороны водителя, — вспоминает Василий.

Как рассказал «ПИКу» и.о. главного врача каменской ЦГБ А. Некрасов, водитель Opel Astra после аварии тоже был доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. Его состояние оценивалось, как менее тяжелое, по сравнению с молодой пассажиркой из второго автомобиля.

— Расследование займет не меньше месяца, а то и больше. Нам предстоит определить степень тяжести вреда пострадавшему, а также провести судебно-автотехническую экспертизу автомобилей, — комментирует Д. Ерошев, начальник следственного отдела МО МВД РФ «Каменский».