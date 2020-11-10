С 1 июля 2020 г. потребителей освободили от обязательной поверки и замены электросчетчиков, переложив эту обязанность на плечи гарантирующего поставщика электроэнергии. Однако на практике услуга для каменчан является бесплатной лишь условно.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 ноября – «ПИК». С конца октября каменчане начали получать уведомления из областного управления ПАО «ТНС энерго» о том, что их электросчетчики надо заменить в срочном порядке, причем за деньги. В противном случае после окончания срока эксплуатации счетчиков плату за потребление электроэнергии грозят начать начислять по нормативу — то есть в разы больше реального потребления.

Ситуацию с заменой счетчиков прокомментировал корреспонденту «ПИКа» замначальника Каменского участка «ТНС энерго» Юрий Клитной.

Оказывается, согласно изменениям в Федеральном законе № 35 «Об электроэнергетике» «ТНС энерго» действительно должен менять и поверять электросчетчики за свой счет. Однако п. 151 Постановления Правительства РФ № 442 разрешает выполнять такую заявку потребителей в течение шести месяцев, а пока дойдет очередь на бесплатную замену счетчика, плату будут начислять по нормативу.

Чтобы ускорить процесс замены, собственник квартиры вправе обратиться в «ТНС энерго» с заявкой о платной замене счетчика. В среднем по городу эта услуга вместе со стоимостью самого счетчика обойдется в 2600 руб.

Однако возможны ситуации, когда уведомление о срочной замене счетчика уже пришло, а на самом деле срок его эксплуатации закончится лишь в следующем году.

О том, как доказать ресурсоснабжающей организации, что срок службы электросчетчика еще не подошел, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 11 ноября.