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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 ноября

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 45-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Не проскочили на желтый. Вечером 9 ноября многие каменчане спешно обзванивали родных и знакомых, услышав о страшном массовом ДТП в микрорайоне на улице Ворошилова. Результат одной ошибки на дороге драматичный — два человека в больнице, три автомобиля в хлам, четвертый отделался испугом. Что с нами не так? »2-3
  • Врезала так врезала. Каменчанка Саадат Далгатова стала чемпионкой России и едет на Олимпиаду в Токио. Если, конечно, вирус не сорвет планы мира. /4
  • Пять миллионов взяла в банке для мошенников. Начальник каменской полиции Алексей Таран рассказал о преступности в городе и районе. /8-9
  • Порно в школьном туалете. Модная интернет-забава среди юных каменчан привела к уголовным статьям. /22-23
  • Каменск стал самым ковидным трижды за неделю. Кому дадут бесплатные лекарства от коронавируса? /2
  • Пять дней до приказа… Через несколько дней Каменск рискует остаться без исполнительной власти. Не дождавшись завершения своих контрактов, сразу несколько господ чиновников ушли на больничный. /5
  • От кого сбежала рыжая? Дважды каменчане заставали в своих дворах рыжую обитательницу леса. Охотники и владельцы домашней скотины считают, что блуждающая по городу лиса, скорее всего, домашняя. /7
  • Тепла нет, а платежки получите. В Каменском районе не первый раз возникает ситуация, когда людям, установившим в квартирах автономное отопление, присылают счета за центральное, фактически заставляя дважды платить за одну и ту же услугу. Пару лет назад добивались справедливости жители лесхоза. Теперь та же проблема возникла в Чистоозерном. /16

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 ноября
Автор: 10.11.2020
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