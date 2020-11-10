анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 45-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Не проскочили на желтый. Вечером 9 ноября многие каменчане спешно обзванивали родных и знакомых, услышав о страшном массовом ДТП в микрорайоне на улице Ворошилова. Результат одной ошибки на дороге драматичный — два человека в больнице, три автомобиля в хлам, четвертый отделался испугом. Что с нами не так? »2-3
- Врезала так врезала. Каменчанка Саадат Далгатова стала чемпионкой России и едет на Олимпиаду в Токио. Если, конечно, вирус не сорвет планы мира. /4
- Пять миллионов взяла в банке для мошенников. Начальник каменской полиции Алексей Таран рассказал о преступности в городе и районе. /8-9
- Порно в школьном туалете. Модная интернет-забава среди юных каменчан привела к уголовным статьям. /22-23
- Каменск стал самым ковидным трижды за неделю. Кому дадут бесплатные лекарства от коронавируса? /2
- Пять дней до приказа… Через несколько дней Каменск рискует остаться без исполнительной власти. Не дождавшись завершения своих контрактов, сразу несколько господ чиновников ушли на больничный. /5
- От кого сбежала рыжая? Дважды каменчане заставали в своих дворах рыжую обитательницу леса. Охотники и владельцы домашней скотины считают, что блуждающая по городу лиса, скорее всего, домашняя. /7
- Тепла нет, а платежки получите. В Каменском районе не первый раз возникает ситуация, когда людям, установившим в квартирах автономное отопление, присылают счета за центральное, фактически заставляя дважды платить за одну и ту же услугу. Пару лет назад добивались справедливости жители лесхоза. Теперь та же проблема возникла в Чистоозерном. /16