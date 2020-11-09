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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске второй день по улицам льется питьевая вода

ЖКХ

В Каменске второй день по улицам льется питьевая вода

Виктория Костовская
Опубликовано

9 ноября в районе дома № 23 на ул. Героев Пионеров появился… фонтан. Вода лилась из водопроводного люка. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 ноября – «ПИК». Буквально за полчаса потоки неучтенной питьевой воды достигли пер. Крупской. Теперь перейти участок дороги от дома к торговому комплексу, ранее известному каменчанам как «Вкусный дом», невозможно — стоит сплошная лужа. 

Как пояснили «ПИКу» в городской аварийной службе устранять порыв должен ООО «Каменский водоканал».

Днем ранее похожая ситуация случилась и на ул. Ворошилова близ дома № 154. Ручей, источником которого оказалась прохудившаяся труба, затопил близлежащие дворы, проезжую часть и часть дворов на ул. Красной. Аварийные работы начались лишь утром 9 ноября.

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