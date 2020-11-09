9 ноября в районе дома № 23 на ул. Героев Пионеров появился… фонтан. Вода лилась из водопроводного люка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 ноября – «ПИК». Буквально за полчаса потоки неучтенной питьевой воды достигли пер. Крупской. Теперь перейти участок дороги от дома к торговому комплексу, ранее известному каменчанам как «Вкусный дом», невозможно — стоит сплошная лужа.

Как пояснили «ПИКу» в городской аварийной службе устранять порыв должен ООО «Каменский водоканал».

Днем ранее похожая ситуация случилась и на ул. Ворошилова близ дома № 154. Ручей, источником которого оказалась прохудившаяся труба, затопил близлежащие дворы, проезжую часть и часть дворов на ул. Красной. Аварийные работы начались лишь утром 9 ноября.