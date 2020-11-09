7 ноября каменчанин ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 ноября – «ПИК». Сотрудниками МО МВД РО «Каменский» разыскивается Добродумский Андрей Иванович, 1968 г.р., который 7 ноября в 20.00 ушел из дома (ул. Пушкина, 135) на рыбалку в район «Топольков». С тех пор его никто не видел.

На момент ухода был одет в куртку болоньевую защитного цвета, резиновые сапоги. Рост 180 см, худощавое телосложение, волосы темные, короткая стрижка, глаза голубые.

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 7-28-31, 8-988-999-20-68.