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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске разыскивают мужчину, пропавшего в выходные

происшествия

В Каменске разыскивают мужчину, пропавшего в выходные

Валентина Лагутина
Опубликовано

7 ноября каменчанин ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 ноября – «ПИК». Сотрудниками МО МВД РО «Каменский» разыскивается Добродумский Андрей Иванович, 1968 г.р., который 7 ноября в 20.00 ушел из дома (ул. Пушкина, 135) на рыбалку в район «Топольков». С тех пор его никто не видел. 

На момент ухода был одет в куртку болоньевую защитного цвета, резиновые сапоги. Рост 180 см, худощавое телосложение, волосы темные, короткая стрижка, глаза голубые.

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 7-28-31, 8-988-999-20-68.

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