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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске на улице Ворошилова произошло серьезное ДТП

происшествия

В Каменске на улице Ворошилова произошло серьезное ДТП

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Автомобили столкнулись около 19 часов на перекрестке ул. Московской и ул. Ворошилова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 ноября – «ПИК». Сильно пострадали два автомобиля, еще две машины были задеты. Очевидцы сообщают, что госпитализирован ребенок. Якобы участником аварии также был еще и мотоциклист. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проверяется вся информация.

По информации и.о. главного врача каменской ЦГБ А. Некрасова, в больницу доставлены и госпитализированы два человека с черепно-мозговыми травмами — мужчина и девушка. Девушке 24 года, она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, погибших нет.

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3 комментария
  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/232422833792529/ Игорь Грешнов

    Ребенок во множественном числе. Прикольно.

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/232422833792529/ Игорь Грешнов

    Пеши ищо афтор

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/232422833792529/ Игорь Грешнов

    Но для начала в школу сходи, есть у вас?

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