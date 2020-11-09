Автомобили столкнулись около 19 часов на перекрестке ул. Московской и ул. Ворошилова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 ноября – «ПИК». Сильно пострадали два автомобиля, еще две машины были задеты. Очевидцы сообщают, что госпитализирован ребенок. Якобы участником аварии также был еще и мотоциклист. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проверяется вся информация.

По информации и.о. главного врача каменской ЦГБ А. Некрасова, в больницу доставлены и госпитализированы два человека с черепно-мозговыми травмами — мужчина и девушка. Девушке 24 года, она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, погибших нет.