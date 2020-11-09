На Дону за сутки подтверждено 310 случаев коронавируса. Новые заболевшие зарегистрированы в 37 городах и районах Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 ноября – «ПИК». На этот раз лидерами по количесту заболевших за сутки стал Ростов – 100 новых случаев за сутки и Каменск-Шахтинский – 20 заболевших. Об этом 9 ноября сообщило областное правительство. По одному случаю зарегистрировано в Зерноградском, Зимовниковском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Целинском, Чертковском районах и Донецке. Среди новых заболевших 26,8 % — в возрасте от 18 до 45 лет, 42,9 % — от 46 до 65 лет, 21 % — от 66 до 79 лет, 7,1 % — старше 80 лет, 2,2 % — дети. Всего в Ростовской области с начала пандемии заболели 33 427 человек. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 957 человек.