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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

К кислородной подстанции у каменской ЦГБ построили дорогу

здоровье

К кислородной подстанции у каменской ЦГБ построили дорогу

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

К кислородной подстанции у каменской ЦГБ построили дорогу

Виктория Костовская
Опубликовано

6 ноября силами ИП Буханцова была заасфальтирована территория возле построенных недавно двух блоков кислородных подстанций, где находятся баллоны с кислородом для ковидного госпиталя.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 ноября – «ПИК». Общая площадь благоустройства составила 300 кв. м.
Производство работ лично контролировали Михаил Буханцов и Евгений Кушнаренко, семья которого организовала строительство кислородной подстанции — улучшенной системы снабжения пациентов медицинским кислородом.
М. Буханцов пояснил, что асфальт и дорожную технику для благоустройства территории он предоставил безвозмездно по личной просьбе Е. Кушнаренко.

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