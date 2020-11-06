6 ноября силами ИП Буханцова была заасфальтирована территория возле построенных недавно двух блоков кислородных подстанций, где находятся баллоны с кислородом для ковидного госпиталя.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 ноября – «ПИК». Общая площадь благоустройства составила 300 кв. м.

Производство работ лично контролировали Михаил Буханцов и Евгений Кушнаренко, семья которого организовала строительство кислородной подстанции — улучшенной системы снабжения пациентов медицинским кислородом.

М. Буханцов пояснил, что асфальт и дорожную технику для благоустройства территории он предоставил безвозмездно по личной просьбе Е. Кушнаренко.