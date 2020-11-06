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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске открыли проезд на месте провала

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

В Каменске открыли проезд на месте провала

Виктория Костовская
Опубликовано

6 ноября работники МУП «Каменсктеплосеть» завершили работы по уплотнению дороги на перекрестке ул. Желябова и пер. Крупской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 ноября – «ПИК». Около трех недель назад аварийная бригада проводила здесь ремонт магистральной трубы отопления. Место разрытия прикрыли грунтом, который вследствие проливных дождей в минувшие выходные дал усадку и в образовавшуюся яму угодили 31 октября два мусоровоза ООО «ККП».

Как пояснил «ПИКу» директор «ККП» Валерий Лощилов, никаких повреждений автомобили не получили и, после того как их вытащили из провала при помощи техники Управления ГО и ЧС, проследовали собирать мусор по городу.

После случившегося «Каменсктеплосеть» провела повторное уплотнение грунта и отсыпку щебнем данного участка дороги. Асфальтирование будет выполнено в ближайшее время.

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Автор: 03.11.2020
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