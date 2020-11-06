Рыжие хищники уже несколько раз попадались на глаза людям на центральных улицах города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 ноября – «ПИК». Ранним утром 3 ноября каменчане, проживающие в районе перекрестка ул. Желябова и пер. Крупской, застали во дворе своего частного дома лису. Завидев хозяев, зверюга начала метаться по двору. Домашняя собака рванула было к хищнику, но лисица перемахнула через забор, махнув пушистым хвостом. Хвост у лиса знатный — около 70 см, как рассказали «ПИКу» хозяева дома. До этого случая люди не раз уже слышали шорох во дворе, обнаруживали пустые миски у собак и кошек — видимо, плутовка кормится здесь не впервой.

А 5 ноября лисицу сфотографировали горожане на ул. Освобождения, в районе «Каменского ПОГАТ». Одна и та же это плутовка или гости из лесу бродят по Каменску разные, неизвестно. Кстати, каменчанам надо быть осторожнее: лисы считаются переносчиками бешенства.

Вспомним, что недавно в пер. Крупской недавно обнаружили сбитую на пешеходном переходе косулю. Получается, дикие животные после лесных пожаров по сей день бродят по городу в поисках питания.