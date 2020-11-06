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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На границе в Донецке нашли медь в «запаске» украинца

происшествия

На границе в Донецке нашли медь в «запаске» украинца

Елена Жукова
Опубликовано

Подозрительные предметы в автомобиле ВАЗ, принадлежащем гражданину Украины, сотрудники таможенного поста МАПП «Донецк» обнаружили с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 ноября  – «ПИК». По данным пресс-службы Южного таможенного управления, автомобиль прибыл в пункт пропуска со стороны Украины. При таможенном досмотре нашли спрятанные в запасном колесе и в салоне под обивкой пола более 40 кг медной проволоки. 

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров). С начала года это седьмой случай выявления на таможенном посту МАПП Донецк товаров, сокрытых от таможенного контроля, отмечает и.о. начальника таможенного поста Игорь Пономарев.

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Автор: 03.11.2020
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