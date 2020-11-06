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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Фирме в Донецке дали 17,5 млн на лицевые маски

Фото: invest-tula.com

бизнес

Фирме в Донецке дали 17,5 млн на лицевые маски

Елена Жукова
Опубликовано

Эта сумма – заем на льготных условиях, предоставленный ООО «Швейное объединение «Флагман» Региональным фондом развития промышленности Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 ноября – «ПИК». К слову, маски шьет и расположенное по соседству текстильное предприятие ООО «ДТК Групп». Оба находятся в пос. Двадцатка. Заем «Флагману» выдали под 1% годовых на приобретение нового оборудования для повышение качества изделий.

Льготные кредиты региональный фонд сейчас предоставляет производителям средств индивидуальной защиты и антисептиков, по словам руководителя организации. Заемные средства необходимы бизнесу главным образом на покупку сырья и материалов. 

Что касается донецкого «Флагмана», то предприятие уже сейчас выпускает до 1 млн лицевых масок в месяц.

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