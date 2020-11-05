Эти взгляды нам нужны, чтобы не забывать о войне…
«ПИК» начинает публикацию «Фотобанка Победы»
Победу в Великой Отечественной войне наша страна добыла огромной ценой. Эту цену платила каждая семья. Все, кто отправлял своих родственников на фронт, кто получал похоронки, кто стоял за станком в тылу, кто плакал от радости, дождавшись героя домой…
Великая Победа пришла в наши дома благодаря подвигам этих людей, и память о посланцах мира и спокойствия без преувеличения должна остаться с нами навсегда.
В армии победителей было много наших земляков — жителей г. Каменска-Шахтинского и Каменского района. Память о них хранится сегодня во многих семьях в виде орденов и медалей, документов, фото, семейных реликвий.
В год 75-летия Победы с помощью наших читателей мы решили открыть на нашем сайте проект «Фотобанк Победы», в котором объединились бы воедино семейные фотосвидетельства о земляках-героях. Мы обратились к читателям с просьбой прислать нам военные фото родственников, портреты, кадры с фронта. Многие откликнулись.
И вот пришло время показать галерею каменских героев, вышедших за пределы семейных архивов, их потомкам — обширной аудитории пользователей интернета.
Вглядитесь в эти лица, уважаемые каменчане! Поймайте в их взглядах образы войны, картинки голода и разрухи, опыт жизни в оккупации и выживания в лагерях, память о великих битвах и стройках, о нечеловеческом терпении, о труде и самоотверженности… Эти взгляды нужно оставить в сознании, чтобы помнить о прошлом, без которого нет настоящего.
Наша галерея будет продолжена. В данный момент обрабатываются и готовятся к публикации новые фото.