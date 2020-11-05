Победу в Великой Отечественной войне наша страна добыла огромной ценой. Эту цену платила каждая семья. Все, кто отправлял своих родственников на фронт, кто получал похоронки, кто стоял за станком в тылу, кто плакал от радости, дождавшись героя домой…

Великая Победа пришла в наши дома благодаря подвигам этих людей, и память о посланцах мира и спокойствия без преувеличения должна остаться с нами навсегда.

В армии победителей было много наших земляков — жителей г. Каменска-Шахтинского и Каменского района. Память о них хранится сегодня во многих семьях в виде орденов и медалей, документов, фото, семейных реликвий.

В год 75-летия Победы с помощью наших читателей мы решили открыть на нашем сайте проект «Фотобанк Победы», в котором объединились бы воедино семейные фотосвидетельства о земляках-героях. Мы обратились к читателям с просьбой прислать нам военные фото родственников, портреты, кадры с фронта. Многие откликнулись.

И вот пришло время показать галерею каменских героев, вышедших за пределы семейных архивов, их потомкам — обширной аудитории пользователей интернета.

Вглядитесь в эти лица, уважаемые каменчане! Поймайте в их взглядах образы войны, картинки голода и разрухи, опыт жизни в оккупации и выживания в лагерях, память о великих битвах и стройках, о нечеловеческом терпении, о труде и самоотверженности… Эти взгляды нужно оставить в сознании, чтобы помнить о прошлом, без которого нет настоящего.

Арсеньев Николай Николаевич

Ярцев Петр Уварович

Щуклин Макар Васильевич (1899-1983)

Щуклин Макар Васильевич (1899-1983)

Ушаков Петр Васильевич (1921-1960)

Тихий Никита Антонович (1922-2000)

Тихая Анна Михайловна (1920-2014)

Терновской Константин Никитович

Скоробогатько Гавриил Федорович

Петренко Семен Федосеевич

Петренко Мария Семеновна (1926-)

Панфилов Иван Петрович (1915-1971)

Палкина Клавдия Васильевна (1920-2016), ефрейтор

Палкин Василий Трофимович, старшина (1922-1995)

Лохмытов Яков Васильевич (1908- )

Лохмытов Яков Васильевич (1908- )

Логиневский Михаил Васильевич

Кострубин Владимир Антонович (1917-1977)

Колчин Иван Николаевич (1909-1989)

Козленко Георгий Васильевич (1897-1967)

Козинцев Николай Васильевич

Карташова Екатерина Дмитриевна (1912-2008)

Камбулов Сергей Капитонович (1905-1951)

Камбулов Петр Сергеевич (1925-1943)

Казьмин Федор Назарович (1920-1997)

Казмин Павел Назарович (1917-…)

Емельянова Антонина Федоровна

Егоров Александр Иванович

Глущенко Андрей Понкратьевич (1908-1980)

Галушкин Николай Иванович

Воротынцев Алексей Дмитриевич, сержант-пулеметчик,47 гвардейская дивизия

Власенко Михаил Матвеевич (1913-1997)

Браилко Яков Антонович (1918-2002)

Браилко Александра Никитична (1922-2004)

Борзов Иван Андреевич

Богданов Михаил Григорьевич (1904-2006)

Баранов Виктор Станиславович (1923-2009)

Наша галерея будет продолжена. В данный момент обрабатываются и готовятся к публикации новые фото.