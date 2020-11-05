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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Эти взгляды нам нужны, чтобы не забывать о войне…

oбщество

Эти взгляды нам нужны, чтобы не забывать о войне…

Эти взгляды нам нужны, чтобы не забывать о войне…

«ПИК» начинает публикацию «Фотобанка Победы»
Алексей Найдёнов
Опубликовано

Победу в Великой Отечественной войне наша страна добыла огромной ценой. Эту цену платила каждая семья. Все, кто отправлял своих родственников на фронт, кто получал похоронки, кто стоял за станком в тылу, кто плакал от радости, дождавшись героя домой… 

Великая Победа пришла в наши дома благодаря подвигам этих людей, и память о посланцах мира и спокойствия без преувеличения должна остаться с нами навсегда.
В армии победителей было много наших земляков — жителей г. Каменска-Шахтинского и Каменского района. Память о них хранится сегодня во многих семьях в виде орденов и медалей, документов, фото, семейных реликвий.
В год 75-летия Победы с помощью наших читателей мы решили открыть на нашем сайте проект «Фотобанк Победы», в котором объединились бы воедино семейные фотосвидетельства о земляках-героях. Мы обратились к читателям с просьбой прислать нам военные фото родственников, портреты, кадры с фронта. Многие откликнулись. 
И вот пришло время  показать галерею каменских героев, вышедших за пределы семейных архивов, их потомкам — обширной аудитории пользователей интернета.

Вглядитесь в эти лица, уважаемые каменчане! Поймайте в их взглядах образы войны, картинки голода и разрухи, опыт жизни в оккупации и выживания в лагерях, память о великих битвах и стройках, о нечеловеческом терпении, о труде и самоотверженности… Эти взгляды нужно оставить в сознании, чтобы помнить о прошлом, без которого нет настоящего.

  • Арсеньев Николай Николаевич
  • Ярцев Петр Уварович
  • Щуклин Макар Васильевич (1899-1983)
  • Щуклин Макар Васильевич (1899-1983)
  • Ушаков Петр Васильевич (1921-1960)
  • Тихий Никита Антонович (1922-2000)
  • Тихая Анна Михайловна (1920-2014)
  • Терновской Константин Никитович
  • Скоробогатько Гавриил Федорович
  • Петренко Семен Федосеевич
  • Петренко Мария Семеновна (1926-)
  • Панфилов Иван Петрович (1915-1971)
  • Палкина Клавдия Васильевна (1920-2016), ефрейтор
  • Палкин Василий Трофимович, старшина (1922-1995)
  • Лохмытов Яков Васильевич (1908- )
  • Лохмытов Яков Васильевич (1908- )
  • Логиневский Михаил Васильевич
  • Кострубин Владимир Антонович (1917-1977)
  • Колчин Иван Николаевич (1909-1989)
  • Козленко Георгий Васильевич (1897-1967)
  • Козинцев Николай Васильевич
  • Карташова Екатерина Дмитриевна (1912-2008)
  • Камбулов Сергей Капитонович (1905-1951)
  • Камбулов Петр Сергеевич (1925-1943)
  • Казьмин Федор Назарович (1920-1997)
  • Казмин Павел Назарович (1917-…)
  • Емельянова Антонина Федоровна
  • Егоров Александр Иванович
  • Глущенко Андрей Понкратьевич (1908-1980)
  • Галушкин Николай Иванович
  • Воротынцев Алексей Дмитриевич, сержант-пулеметчик,47 гвардейская дивизия
  • Власенко Михаил Матвеевич (1913-1997)
  • Браилко Яков Антонович (1918-2002)
  • Браилко Александра Никитична (1922-2004)
  • Борзов Иван Андреевич
  • Богданов Михаил Григорьевич (1904-2006)
  • Баранов Виктор Станиславович (1923-2009)

Наша галерея будет продолжена.  В данный момент обрабатываются и готовятся к публикации новые фото. 

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