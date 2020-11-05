Чиновницу обвиняют в получении взяток на сумму более 14 млн рублей.

Ростовская область, 5 ноября – «ПИК». Бывшего руководителя экспертного состава № 6 Главного бюро медико-социальной экспертизы РО обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Уголовное дело передано на рассмотрение суда.

По версии следствия, в период с 2013-го по 2017 год обвиняемая систематически получала взятки от бывшего руководителя Бюро №30 ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда РФ в городе Гукове Бориса Котова «за непринятие мер к контролю, проверке и пресечению его незаконной деятельности по выдаче справок об установлении инвалидности без фактического проведения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.

В настоящее время Борис Котов осужден за коррупцию. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.