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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Экс-главу экспертного состава Бюро медико-социальной экспертизы РО могут осудить на 15 лет

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области. Фото: Яндекс.Карты.

происшествия

Экс-главу экспертного состава Бюро медико-социальной экспертизы РО могут осудить на 15 лет

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Опубликовано

Чиновницу обвиняют в получении взяток на сумму более 14 млн рублей.

Ростовская область, 5 ноября – «ПИК». Бывшего руководителя экспертного состава № 6 Главного бюро медико-социальной экспертизы РО обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Уголовное дело передано на рассмотрение суда.
По версии следствия, в период с 2013-го по 2017 год обвиняемая систематически получала взятки от бывшего руководителя Бюро №30 ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда РФ в городе Гукове Бориса Котова «за непринятие мер к контролю, проверке и пресечению его незаконной деятельности по выдаче справок об установлении инвалидности без фактического проведения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.
В настоящее время Борис Котов осужден за коррупцию. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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1 комментарий
  • http://vk.com/id145732955 Александр Ольшанский

    Ну и «курятник» развел Голубев в своей вотчине … Впору ставить плаху и рубить всем головы …

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