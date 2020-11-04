С 3 ноября изменения в режиме работы ряда регистрационно-экзаменационных пунктов МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области на период технических проблем с функционированием портала госуслуг.

Режим работы:

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154:

вт, ср, чт, пт, сб — с 08.00 до 20.00

вт, ср, чт, пт, сб — с 08.00 до 20.00 г. Ростов-на-Дону, 50 лет РСМ:

вс, пн, вт, ср, чт — с 08.00 до 20.00

вс, пн, вт, ср, чт — с 08.00 до 20.00 г. Азов, Таганрог, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Шахты, Волгодонск, Сальск:

пн, чт — с 08.00 до 18.00

вт, ср, пт — с 08.00 до 20.00.

При этом временной интервал приема граждан сокращен на 1 час до окончания рабочего времени.