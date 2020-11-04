транспорт
В МРЭО изменен график приема
С 3 ноября изменения в режиме работы ряда регистрационно-экзаменационных пунктов МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области на период технических проблем с функционированием портала госуслуг.
Режим работы:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154:
вт, ср, чт, пт, сб — с 08.00 до 20.00
- г. Ростов-на-Дону, 50 лет РСМ:
вс, пн, вт, ср, чт — с 08.00 до 20.00
- г. Азов, Таганрог, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Шахты, Волгодонск, Сальск:
пн, чт — с 08.00 до 18.00
вт, ср, пт — с 08.00 до 20.00.
При этом временной интервал приема граждан сокращен на 1 час до окончания рабочего времени.