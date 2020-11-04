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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В МРЭО изменен график приема

транспорт

В МРЭО изменен график приема

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

С 3 ноября изменения в режиме работы ряда регистрационно-экзаменационных пунктов МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области на период технических проблем с функционированием портала госуслуг.

Режим работы:

  • г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154:
    вт, ср, чт, пт, сб — с 08.00 до 20.00
  • г. Ростов-на-Дону, 50 лет РСМ:
    вс, пн, вт, ср, чт — с 08.00 до 20.00
  • г. Азов, Таганрог, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Шахты, Волгодонск, Сальск:
    пн, чт — с 08.00 до 18.00
    вт, ср, пт — с 08.00 до 20.00.

При этом временной интервал приема граждан сокращен на 1 час до окончания рабочего времени.

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Автор: 03.11.2020
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