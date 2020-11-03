Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украинец вез в Россию через Донецк почти 800 тысяч гривен

Фото: pixabay.com.

происшествия

Украинец вез в Россию через Донецк почти 800 тысяч гривен

Елена Жукова
Опубликовано

Незадекларированную валюту в автомобиле «Фольксваген Пассат» обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Донецк» – подозрения на наличие скрытых предметов у них возникли во время осмотра автомобиля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 ноября  – «ПИК».  По информации пресс-службы Южного таможенного управления, 48-летний водитель, следуя с территории Украины, на сиденье автомобиля перевозил наличные деньги в спортивной сумке – 794 671 гривну Украины и 1600 рублей РФ. Общая сумма денег в пересчете составляет более 28 тысяч долларов США. Тогда как сумма свыше 10 тыс. долларов подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

Мужчина объяснил таможенникам, что полагал, будто декларировать необходимо только доллары и евро. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств).

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 ноября
Автор: 03.11.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Главврач ЦРБ Белой Калитвы внезапно покинула свой пост

происшествия

В Каменске на дороге провалились сразу два мусоровоза

oбщество

Завершено расследование ДТП с УАЗом пограничников в Донецке

образование

Каникулы для каменских школьников продлили

здоровье

Власти признали дефицит антибиотиков в Ростовской области
Реклама
Вверх