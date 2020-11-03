Незадекларированную валюту в автомобиле «Фольксваген Пассат» обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Донецк» – подозрения на наличие скрытых предметов у них возникли во время осмотра автомобиля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 ноября – «ПИК». По информации пресс-службы Южного таможенного управления, 48-летний водитель, следуя с территории Украины, на сиденье автомобиля перевозил наличные деньги в спортивной сумке – 794 671 гривну Украины и 1600 рублей РФ. Общая сумма денег в пересчете составляет более 28 тысяч долларов США. Тогда как сумма свыше 10 тыс. долларов подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

Мужчина объяснил таможенникам, что полагал, будто декларировать необходимо только доллары и евро. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств).