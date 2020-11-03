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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 ноября

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 ноября

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 44-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Зависли в морге. В городских моргах каждое место наперечет. На дворе – пандемия коронавируса. А в это время в Каменске накапливаются бесхозные трупы, хоронить которые никто не собирается »4-5
  • Хляби намыли Каменску бед. Такие долгожданные дожди обнаружили кучу коммунальных «косяков», из-за которых пострадали жители города. /2-3, 4-5
  • Лисица прибилась ко двору. Недавние пожары заставили диких животных искать ПМЖ в Каменске. /4-5
  • Почему городу трудно помогать. Каменский бизнес жертвует немалые деньги для ковидного госпиталя. А ведь есть нюансы. /3
  • Чем пшикнуть и спать спокойно? Подробные советы, чем обезопасить семью от всяческой заразы. /24-25
  • Мусоровозы попали в центре Каменска на дороге провалились сразу два мусоровоза. ЧП произошло на пересечении ул. Желябова и пер. Крупской, где недавно ремонтировали линию теплотрассы. /4
  • Давал взятку за табак.  Каменские правоохранители поймали за руку монополиста контрафактной продукции, который пытался подкупить полицейского прямо в отделе.  /4
  • Предложили вытащить экскаватором. Каменчанка, чей автомобиль в прошлую пятницу провалился колесами в землю, обратилась в «ПИК», чтобы привлечь внимание властей к набирающей катастрофические масштабы коммунальной проблеме в городе. /5
  • Доктору могут предложить только общагу.  Понимая, что в городе катастрофически не хватает  врачей, депутаты городской думы решили разобраться с жилищной проблемой медработников на заседании. /6, 7
  • Кого в больницу, а кого домой. Как бы мы ни относились к коронавирусу, верили в него или нет, реальность такова, что заболеть сегодня может каждый. И тут возникает вопрос: как нас будут лечить? Наше любопытство может удовлетворить последняя рекомендация Минздрава. Документ вступил в силу 26 октября. Разбираемся, как лечиться по правилам. /9
  • Актер из Каменска стал бомбистом за решеткой.   Уроженец Каменска актер театра и кино Дмитрий Тихонов представил на кинофестивале «Святой Владимир» в Крыму новый короткометражный фильм «Беседа», в котором они с Аленой Бабенко исполнили главные роли.  /12

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 ноября
Автор: 03.11.2020
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