анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 44-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Зависли в морге. В городских моргах каждое место наперечет. На дворе – пандемия коронавируса. А в это время в Каменске накапливаются бесхозные трупы, хоронить которые никто не собирается »4-5
- Хляби намыли Каменску бед. Такие долгожданные дожди обнаружили кучу коммунальных «косяков», из-за которых пострадали жители города. /2-3, 4-5
- Лисица прибилась ко двору. Недавние пожары заставили диких животных искать ПМЖ в Каменске. /4-5
- Почему городу трудно помогать. Каменский бизнес жертвует немалые деньги для ковидного госпиталя. А ведь есть нюансы. /3
- Чем пшикнуть и спать спокойно? Подробные советы, чем обезопасить семью от всяческой заразы. /24-25
- Мусоровозы попали в центре Каменска на дороге провалились сразу два мусоровоза. ЧП произошло на пересечении ул. Желябова и пер. Крупской, где недавно ремонтировали линию теплотрассы. /4
- Давал взятку за табак. Каменские правоохранители поймали за руку монополиста контрафактной продукции, который пытался подкупить полицейского прямо в отделе. /4
- Предложили вытащить экскаватором. Каменчанка, чей автомобиль в прошлую пятницу провалился колесами в землю, обратилась в «ПИК», чтобы привлечь внимание властей к набирающей катастрофические масштабы коммунальной проблеме в городе. /5
- Доктору могут предложить только общагу. Понимая, что в городе катастрофически не хватает врачей, депутаты городской думы решили разобраться с жилищной проблемой медработников на заседании. /6, 7
- Кого в больницу, а кого домой. Как бы мы ни относились к коронавирусу, верили в него или нет, реальность такова, что заболеть сегодня может каждый. И тут возникает вопрос: как нас будут лечить? Наше любопытство может удовлетворить последняя рекомендация Минздрава. Документ вступил в силу 26 октября. Разбираемся, как лечиться по правилам. /9
- Актер из Каменска стал бомбистом за решеткой. Уроженец Каменска актер театра и кино Дмитрий Тихонов представил на кинофестивале «Святой Владимир» в Крыму новый короткометражный фильм «Беседа», в котором они с Аленой Бабенко исполнили главные роли. /12