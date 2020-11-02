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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске улица Ворошилова частично перекрыта

транспорт

В Каменске улица Ворошилова частично перекрыта

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В центре города опять разрыли проезжую часть. Ехать можно, но только по одной полосе движения. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными на этом участке дороги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 ноября – «ПИК». Коммунальные службы раскопали участок дороги на пересечении ул. Ворошилова и пер. Зеленый Курган, в районе дома 94 — в том месте, где 17 июля образовалась яма в асфальте в результате разрушения канализационной трубы. Тогда это произошло из-за ряда причин — ветхости самого сооружения, химикатов и возросшей нагрузки на дорожное полотно.

О причинах нынешнего разрытия читайте в ближайших новостях на нашем сайте. 

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Автор: 27.10.2020
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