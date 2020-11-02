До этого следователи нагрянули с обысками в администрацию Ростова, Минздрав РО и к бывшей главе ростовского горздрава Надежде Левицкой.

Ростовская область, 2 ноября – «ПИК». В ходе расследования дела о смерти пациентов в ковидном госпитале на базе ростовской больницы № 20 в минувшие выходные следователи произвели обыск дома у экс-министра здравоохранения РО Т. Быковской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, Следственный комитет завел дело после смерти пациентов на ИВЛ в больнице № 20. На фоне происшествия Т. Быковская покинула пост министра здравоохранения РО в связи с выходом на пенсию.