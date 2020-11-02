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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У экс-главы областного Минздрава Татьяны Быковской прошел обыск

власть

У экс-главы областного Минздрава Татьяны Быковской прошел обыск

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Опубликовано

До этого следователи нагрянули с обысками в администрацию Ростова, Минздрав РО и к бывшей главе ростовского горздрава Надежде Левицкой. 

Ростовская область, 2 ноября – «ПИК». В ходе расследования дела о смерти пациентов в ковидном госпитале на базе ростовской больницы № 20 в минувшие выходные следователи произвели обыск дома у экс-министра здравоохранения РО Т. Быковской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. 

Напомним, Следственный комитет завел дело после смерти пациентов на ИВЛ в больнице № 20. На фоне происшествия Т. Быковская покинула пост министра здравоохранения РО в связи с выходом на пенсию.

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Автор: 27.10.2020
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