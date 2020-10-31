ЧП произошло на пересечении ул. Желябова и пер. Крупской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 октября – «ПИК». 16 октября на перекрестке пер. Крупской и ул. Желябова аварийная бригада МУП «Каменсктеплосеть» делала разрытие, чтобы ликвидировать порыв магистральной трубы отопления. Разрытый участок засыпали, но еще не заасфальтировали. В результате сильного ливня грунт в этом месте просел. Утром 31 октября в ловушку попал мусоровоз — передние колеса автомобиля провалились под асфальт. Проезжавший мимо его коллега на мусоровозе решил ему помочь, стал вытягивать грузовик и тоже застрял.

По словам начальника управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, на место ЧП направлен кран для эвакуации грузовиков. В данный момент инспекторы ГИБДД оформляют ДТП. Улица Желябова и пер. Крупской временно будут перекрыты.