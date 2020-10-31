В пос. Станичный на ул. Советской Армии два возгорания произошли с разницей в несколько часов: в ночь на 31 октября – в 2.15 – и около 10 утра. Сначала горел дом, потом летняя кухня. Пострадавших нет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 31 октября – «ПИК». По предварительным данным Отдела надзорной деятельности по г. Донецку, возможной причиной возгорания в жилой комнате могла стать неосторожность при курении хозяйки дома, которая не так давно приобрела постройку. Дым заметили соседи, они же помогли женщине выйти из помещения – она почему-то сидела в коридоре. По словам сотрудников ОНД, дончанка находилась в странном неадекватном состоянии и не могла ничего рассказать о пожаре. Она, скорее всего, сама допустила оплошность или занесла открытый огонь в комнату. Технические причины возгорания специалисты исключают.

Соседи не смогли справиться с огнем и вызвали пожарных. Помещение горело на площади 25 кв. метров. Жилая комната получила повреждения и закоптилась.

Утром соседи снова заметили сильное задымление и увидели хозяйку около летней кухни. Она сказала им, что решила сжечь старые вещи. Причем огонь развела прямо в постройке. Пожарные снова приехали по вызову и погасили пламя. Женщина тем временем ушла из дома, позже ее нашли и задержали сотрудники полиции.

Сейчас по факту проводится проверка, выясняются обстоятельства пожаров.

ОНД по г. Донецку напоминает: не курите в постели, не оставляйте непотушенные сигареты вблизи воспламеняющихся вещей, следите за исправностью печного отопления, электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные в сеть устройства.