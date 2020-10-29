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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Завершено расследование ДТП с УАЗом пограничников в Донецке

Фото из архива.

oбщество

Завершено расследование ДТП с УАЗом пограничников в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

На проведение следственных действий по факту аварии с участием внедорожника пограничной службы ушло восемь месяцев. ДТП случилось 29 января этого года на перекрестке пр. Мира и пер. Панфилова.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 октября – «ПИК». Напомним детали ЧП. По данным ГИБДД города и свидетельствам очевидцев, сотрудники пограничного ведомства на автомобиле УАЗ преследовали нарушителя на «Ниве» в черте Донецка, применялось огнестрельное оружие, так как преследуемый игнорировал требования остановиться.

Водитель УАЗа в районе пересечения пр. Мира и пер. Панфилова допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате УАЗ врезался в забор домовладения, повредил линии связи, «шестерка» пробила ограждение другого частного подворья. Тяжелые травмы получил 85-летний водитель «Лады», он был госпитализирован и скончался в начале марта. Нарушителю удалось скрыться.

Скриншот с сайта avaaz.org.

Активные дончане создали электронную петицию в адрес главы администрации Донецка Р. Кураева с требованием взять расследование ЧП под личный контроль и добиться привлечения виновных к ответственности. Петицию подписали 1095 человек.
После ДТП все материалы полиция Донецка передала Военному следственному управлению СК РФ по Южному военному округу.
Вчера 28 октября из 314-го военного следственного отдела ВСУ СК России по ЮВО «ПИКу» сообщили:

«Проведена проверка в отношении военнослужащего пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прапорщика М. Сайгина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК РФ*, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием гражданина И. Шамрай.
2.09.2020 г. следователем отдела по результатам проверки сообщения о преступлении вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении М. Сайгина ввиду отсутствия в его действиях состава названного преступления».

*ч. 2 ст. 350 УК РФ. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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Автор: 27.10.2020
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