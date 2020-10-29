В то время как система донского здравоохранения региона испытывает серьезные нагрузки из-за пандемии, область испытывает дефицит в 4800 медицинских работников.

Ростовская область, 29 октября – «ПИК». По данным донского правительства, дополнительная потребность во врачах амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи составляет более 1800 человек. Также областной медицине не хватает 3000 средних медицинских работников.

Ряд проблем главы ковидных госпиталей и других крупных медорганизаций области обсудили в правительстве 28 октября. Кроме нехватки специалистов, медики поднимали вопросы по поводу дефицита лекарств в аптеках региона, роста цен на них, наращивания поставок кислорода в больницы и госпитали, оказания дончанам плановой медицинской помощи. Медики настаивали на проведении централизованной закупки многоразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) для обновления уже имеющихся в лечебных учреждениях их запасов. Прозвучала также просьба о привлечении медиков, студентов медколледжей, ординаторов медуниверситета к работе по дистанционному консультированию пациентов, опросам пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.