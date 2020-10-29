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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Минздрав запретил медикам говорить о коронавирусе

Фото: niioz.ru

здоровье

Минздрав запретил медикам говорить о коронавирусе

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Опубликовано

Теперь публичные комментарии о коронавирусе врачи обязаны согласовывать с федеральным Минздравом.

МОСКВА, 28 октября – «ПИК». Указание, в котором Минздрав РФ обязывает впредь согласовывать любые комментарии и публичные заявления по COVID-19, было направлено руководителям подведомственных министерству здравоохранения медицинских учреждений. 

Как сообщает информационный портал Meduza, в официальном комментарии ведомства говорится, что это было сделано «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию и распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

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Автор: 27.10.2020
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