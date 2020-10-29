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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Амбулаторных пациентов с COVID-19 пообещали лечить бесплатно

здоровье

Амбулаторных пациентов с COVID-19 пообещали лечить бесплатно

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Опубликовано

На закупку бесплатных препаратов в российские регионы направят 5 миллиардов рублей.

МОСКВА, 29 октября – «ПИК». 28 октября на совещании с членами правительства президент В. Путин заявил, что российское правительство приняло решение по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся на дому. Об этом пишет gazeta.ru. Глава страны подчеркнул, что эта проблема уже обсуждалась на правительственном уровне, речь шла о выделении на эти цели около 5 млрд рублей.

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Автор: 27.10.2020
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