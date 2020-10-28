В ходе брифинга по мерам противодействия коронавирусу ио министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат А. Крат отметил, что обеспеченность больниц в регионе лекарствами, используемыми в лечении коронавируса, составляет в среднем 58 процентов.

Ростовская область, 28 октября – «ПИК». Также на брифинге были обозначены проблемы с поставками кислорода и очередями на КТ.

Мониторинг аптечной сети донского региона тоже выявил дефицит антибиотиков. Чиновник порекомендовал медикам не выписывать лекарства по торговым наименованиям, а выписывать их по международному непатентованному наименованию:

«Это по сути 10–15 разных торговых наименований препаратов».

Какие именно это лекарства, и.о. министра не уточнил.