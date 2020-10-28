Каменский городской прокурор направил в суд уголовное дело об убийстве, которое произошло этим летом на проспекте Карла Маркса. Подозреваемого будут судить по двум статьям.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 октября — «ПИК». Напомним, трагедия произошла в ночь на 1 июля в районе перекрестка пр. Карла Маркса и ул. Горького. Очевидцем трагедии стал сотрудник кафе-бара «Соло», он и помог правоохранителям задержать преступника.

Около четырех часов ночи мужчина услышал громкие звуки, доносящиеся со стороны аллеи. Выбежав на улицу, он увидел, как высокий гражданин бьет по голове человека чем-то похожим на обломок оконной рамы. Заметив свидетеля, преступник сбежал. К сожалению, пострадавшего спасти не удалось. Смерть наступила в результате множественных переломов костей черепа.

Преступником оказался ранее судимый мужчина 1976 г.р. В ходе расследования было установлено, что той самой ночью он был нетрезв, увидел сидевшего на скамейке незнакомого человека, подошел к нему, у них произошел словесный конфликт. Подозреваемый решил проучить обидчика: нашел в ближайшем парке деревянную доску, вернулся и несколько раз ударил по голове мужчину. Затем, полагая, что тот умер, обвиняемый схватил его сумку и скрылся с места преступления. Однако чуть позже опять вернулся — потерял здесь свой телефон. Преступник увидел, что жертва еще жива, взял и добил пострадавшего, после чего сбежал.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Судить его будут по ч. 1. ст.105 УК РФ (убийство), а также п. 2 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).