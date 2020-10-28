Учебный процесс в образовательных учреждениях продолжится с 9 ноября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 октября – «ПИК». По информации начальника городского отдела образования Ольги Погребновой, осенние каникулы в каменских школах начались 28 октября и продлятся до 8 ноября. В школу в понедельник, 9-го.

— Сегодня в наш адрес поступило письмо от регионального министерства с рекомендацией продлить отдых для школьников. Соответствующее распоряжение на местном уровне уже вступило в силу, до сведений директоров школ информация доведена, — подчеркнула О. Погребнова.