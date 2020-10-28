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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

К каменской ЦГБ вернули «лежачий полицейский»

транспорт

К каменской ЦГБ вернули «лежачий полицейский»

К каменской ЦГБ вернули «лежачий полицейский»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

На ул. Щаденко появились новые «лежачи». Искусственную неровность смастерили из асфальта, но знаки еще не установили. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 октября – «ПИК». Совпадение это или случайность, но месяц, а то и больше назад аварии около ЦГБ участились — после того как на ул. Щаденко срезали старый асфальтовый бугор.

На вопрос «ПИКа» администрации города, кто это сделал, нам ответить затруднились, но сообщили, что до конца октября там появится новая асфальтовая неровность. 

И действительно, новый «лежачий» установили. Правда, место дислокации изменилось. Теперь автомобилям, движущимся по ул. Щаденко в сторону ЦГБ, придется притормаживать чуть раньше — перед пешеходным переходом, а не за ним, как было ранее.

В администрации города также рассказали, что рассматривается вопрос об установке на злополучном повороте и новых светоотражающих элементов.

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Автор: 27.10.2020
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