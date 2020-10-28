18 октября жители Белой Калитвы обнародовали шокирующие фотографии из белокалитвинской ЦРБ. В кадр попали пожилые люди из терапевтического отделения, которые лежали прямо на полу.

БЕЛАЯ КАЛИТВА, Ростовская область, 28 октября – «ПИК». «Главный врач Галина Федорченко уволилась по собственному желанию и вышла на пенсию», – сообщает телеграм канал «ИнформБюро-ЮФО».

Буквально накануне в этом лечебном учреждении случился инцидент, прогремевший на всю область: жители Белой Калитвы сообщили, что пенсионеров с подтвержденным ковидным диагнозом из-за нехватки мест разместили прямо на полу. А 25-летней девушке, зараженной инфекцией, отказывали в аппарате ИВЛ, поскольку приборов не всех не хватает. Вскоре последовала реакция властей, которые назвали эту ситуацию фейком, но позже признали дефицит лекарств в медучреждении.