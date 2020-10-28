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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главврач ЦРБ Белой Калитвы внезапно покинула свой пост

Фото: t.me/informburo_sfd

здоровье

Главврач ЦРБ Белой Калитвы внезапно покинула свой пост

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Опубликовано

18 октября жители Белой Калитвы обнародовали шокирующие фотографии из белокалитвинской ЦРБ. В кадр попали пожилые люди из терапевтического отделения, которые лежали прямо на полу.

БЕЛАЯ КАЛИТВА, Ростовская область, 28 октября – «ПИК». «Главный врач Галина Федорченко уволилась по собственному желанию и вышла на пенсию», – сообщает телеграм канал «ИнформБюро-ЮФО».

Буквально накануне в этом лечебном учреждении случился инцидент, прогремевший на всю область: жители Белой Калитвы сообщили, что пенсионеров с подтвержденным ковидным диагнозом из-за нехватки мест разместили прямо на полу. А 25-летней девушке, зараженной инфекцией, отказывали в аппарате ИВЛ, поскольку приборов не всех не хватает. Вскоре последовала реакция властей, которые назвали эту ситуацию фейком, но позже признали дефицит лекарств в медучреждении.

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Автор: 27.10.2020
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