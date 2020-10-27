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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В школах Ростовской области осенние каникулы будут продлены

образование

В школах Ростовской области осенние каникулы будут продлены

Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Сегодня, 27 октября, на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что увеличение срока каникул позволит разобщить детей и разорвать возможную цепочку заболеваемости. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 октября — «ПИК». — Считаю, что в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке плановые каникулы должны длиться не менее 10 дней, это составляет часть инкубационного периода, — считает Е. Ковалев.

Губернатор поддержал это предложение и поручил оформить его соответствующим решением регионального штаба.  

Напомним, в каменских школах осенние каникулы начинаются 28 октября. Согласно ранее установленному графику, они продлятся до 4 ноября, 5-го дети должны вновь сесть за парты. Если каникулы все же будут увеличены, в городской отдел образования должно поступить соответствующее письмо. Ждем. 

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Автор: 27.10.2020
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