Согласно постановлению главы Роспотребнадзора А. Поповой, с 28 октября в нашей стране ношение масок в местах массового пребывания людей становится обязательным.

МОСКВА, 27 октября – «ПИК». Ведомство тут же дает разъяснение о том, что следует понимать под местами массового скопления людей: «территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек».

Без масок нельзя пользоваться общественным транспортом, такси, лифтами, парковками. Также в Роспотребнадзоре порекомендовали ограничить время работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений, которые с 23.00 до 06.00 должны быть закрыты. С 16 октября на Дону уже действует такое ограничение для организаций общепита, только их работа должна заканчиваться в 22.00, а начинаться в 7 утра.

Помимо этого, по требованию Роспотребнадзора должна быть усилена дезинфекция на общественном транспорте, такси, магазинах, в общепите, во всех зданиях, где проходят культурные и зрелищные мероприятия и местах массового скопления людей. Согласно документу, тестирование населения должно быть увеличено – не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).