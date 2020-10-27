По данным пресс-службы правительства РО, указом губернатора Василия Голубева 27 октября Татьяна Быковская освобождена от занимаемой должности.

Ростовская область, 27 октября – «ПИК». Также в сообщении пресс-службы правительства уточняется, что чиновница ушла по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. И.о. министра здравоохранения РО временно назначен Александр Крат.

Одновременно с министром ушла в отставку начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Эти события общественность Ростовской области связывает со скандалом в связи со смертью пациентов в госпитале больницы №20 из-за нехватки кислорода.

Напомним, Татьяна Быковская возглавляла областное министерство здравоохранения 16 лет — с 14 декабря 2004 года. До этого с 1992 года по 2001 год работала заместителем главы администрации Багаевского района Ростовской области, а в 2001 году была назначена первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа.