анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 28 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 44-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Это поступок. Предприниматели города, которые испытали на себе коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, стали инициаторами усиления каменского ковидного госпиталя и собрали для этого большую сумму »2
- Трещина на новом мосту? «ПИК» проверил слухи о том, что на новом мосту появилась трещина в асфальте. /3
- В Каменске будут судить родителей-извергов. Дело об издевательстве над двумя малышами передано в суд. /8
- Приключения итальянцев в Каменске. «На ул. Ленина, в здании бывшей Станции юных натуралистов, находилась итальянская комендатура, на ул. Мусина, в здании кожвена, — румынская»… /22-23
- Министр Быковская ушла после скандала. Губернатор В. Голубев 27 октября подписал отставку министра здравоохранения Татьяны Быковской. /2-3
- В госпитале страшно не хватает врачей. На заседании городской думы депутаты говорили о ситуации в ковидном госпитале: о запасах медикаментов, финансировании, укомплектованности медучреждения профильными врачами и кадровом резерве медперсонала. /4
- Такой сеткой даже рыбу не поймать. Представьте, заказали вы в ателье пошить зимнюю куртку. Внешне — то что надо.А внутри вместо утеплителя тонкая фланель. «Куртка же не греет!» — возмущаетесь вы. «Надо было сразу сказать, какой утеплитель вам нужен. Можем дополнительно утеплить. Но тогда доплатите». В похожую ситуацию, только с забором спортплощадки, попали жильцы трех многоэтажек в районе центрального рынка. /9
- Ветряк пчелам не пугало. В декабре рядом с Донецком начнет работать ветряная станция «Казачья» — четвертая в регионе. Сколько энергии смогут вырабатывать новые ветряки и чем они отличаются от тех, что установлены в районе Лиховского моста, выяснил «ПИК». /16
- «Хулиганить» с малой родиной я не хочу…» Если представить, что в общей колее мировой культуры есть маленький след, оставленный каменчанами, то в этом году этот след стал чуть глубже. Недавно в Париже прошла выставка работ каменской художницы Ольги Богдановой, которая удивила французов не только своими картинами, но еще и своеобразной авторской загадкой… /24, 25