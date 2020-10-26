Первый этап переоборудования госпиталя Каменской ЦГБ пройден — готовы 36 точек подключения системы подачи кислорода на первом этаже.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 октября – «ПИК».

— Новые подключения уже функционируют внутри палат. 24 человека ими пользуются. В ближайшее время будут переоборудованы еще несколько помещений, тогда новыми подключениями смогут пользоваться еще 12 пациентов. Чтобы ускорить процесс, было решено закупать европейское оборудование, потому что на отечественное сейчас большая очередь, – поясняет предприниматель Евгений Кушнаренко – он и его отец Сергей Кушнаренко, владелец парка «Лога», стали инициаторами расширения и переоборудования каменского ковидного госпиталя.

Многие местные предприниматели переболели коронавирусной инфекцией и прошли лечение в каменском ковидном госпитале, на себе проверив тяжесть и опасность этого заболевания.

Баллоны с кислородом по пять штук одновременно помещают в специальный шкаф, где их подключают к больничной разводке кислорода. По ней кислород поступает к каждой кровати тяжелых ковидных больных.

Напомним, на призыв принять участие в обновлении госпиталя откликнулись многие местные предприниматели и предприятия. Средства продолжают поступать.