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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В ковидный госпиталь каменские бизнесмены закупают европейское оборудование

Это одна кислородная станция, построенная на деньги предпринимателей. Рядом будет построена вторая. Металлические опоры для фундамента уже готовы. Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

здоровье

В ковидный госпиталь каменские бизнесмены закупают европейское оборудование

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Первый этап переоборудования госпиталя Каменской ЦГБ пройден — готовы 36 точек подключения системы подачи кислорода на первом этаже.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 октября – «ПИК». 

— Новые подключения уже функционируют внутри палат. 24 человека ими пользуются. В ближайшее время будут переоборудованы еще несколько помещений, тогда новыми подключениями смогут пользоваться еще 12 пациентов. Чтобы ускорить процесс, было решено закупать европейское оборудование, потому что на отечественное сейчас большая очередь, поясняет предприниматель Евгений Кушнаренко он и его отец Сергей Кушнаренко, владелец парка «Лога», стали инициаторами расширения и переоборудования каменского ковидного госпиталя.

Многие местные предприниматели  переболели коронавирусной инфекцией и прошли лечение в каменском ковидном госпитале, на себе проверив тяжесть и опасность этого заболевания. 

Баллоны с кислородом по пять штук одновременно помещают в специальный шкаф, где их подключают к больничной разводке кислорода. По ней кислород поступает к каждой кровати тяжелых ковидных больных.

Напомним, на призыв принять участие в обновлении госпиталя откликнулись многие местные предприниматели и предприятия. Средства продолжают поступать. 

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Автор: 23.10.2020
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