Прием заявок от предприятий на осуществление пассажироперевозок по маршрутам №№ 8, 8а, 9, 14, 14д, 24 и 24д начнется 27 октября в 9.00 и завершится 29 октября в 15.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 октября – «ПИК». Заявки в печатном виде принимают в отделе ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации города (г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 74) в кабинете № 50.

Перечень документов можно уточнить по телефонам:

8 (86365) 7-36-71, 8 (86365) 7-36-72.

Все заявки будут рассмотрены 29 октября в 16.00. Выбранное предприятие получит карты маршрутов, то есть разрешение перевозить пассажиров на городских автобусах в пос. Южный, Подскельный и Шахтерский в ближайшие 180 дней.

Напомним, предыдущее разрешение на перевозку пассажиров было отменено. В июле, когда был объявлен конкурс, ОАО «Каменское ПАТП» оказалось единственным подавшим документы в срок. Но директор второго предприятия-перевозчика ООО «АВВА-транс» Владимир Кириченко заявил, что он не был проинформирован должным образом о дате приема заявок, и подал жалобу в ФАС, прокуратуру и Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В начале октября ФАС поддержала В. Кириченко, обязала администрацию аннулировать ранее выданные карты маршрутов и провести их выдачу заново.