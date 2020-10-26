По данным Роспотребнадзора, с 25 по 26 октября число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Каменске увеличилось на 27 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 октября – «ПИК». Подобный скачок заболеваемости поставил Каменск по ежесуточному приросту заболеваемости на второе место в регионе. Первое, по-прежнему, занимает Ростов – там зарегистрированы 92 новых случая. Согласно данным правительства Ростовской области, общее количество ковидных больных по состоянию на 26 октября в регионе составило 29 058 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 691,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,09. Среди новых заболевших 20,5 % – в возрасте от 18 до 45 лет, 45,2 % – от 46 до 65 лет, 22,1 % – от 66 до 79 лет, 8,7 % – старше 80 лет, 3,5 % – дети.

Лечение в стационарах получают 2197 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 178 человек. За весь период пандемии от коронавирусной инфекции скончались 756 жителей области.