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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главу администрации Донецка выберут в ноябре

Роман Кураев.

власть

Главу администрации Донецка выберут в ноябре

Сегодня дума нового созыва объявила конкурс на замещение должности главы администрации города.
Елена Жукова
Опубликовано

Сохранит ли свой пост по итогам конкурсных испытаний действующий сити-менеджер Донецка Роман Кураев? Срок его полномочий, согласно контракту, истекает 28 ноября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 октября  – «ПИК».  Победитель конкурса возглавит исполнительную власть в Донецке на ближайшие пять лет.

Городская дума на пленарном заседании утвердила даты конкурса. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 20 ноября. Восемь ее членов – четыре от города и четыре выдвинутых губернатором – рассмотрят документы соискателей должности. Документы от них будут принимать с 11 по 17 ноября. 

Главный этап конкурса назначен на 24 ноября. Участники в этот день пройдут тестирование и собеседование – представят комиссии свое видение дальнейшего развития Донецка.

Парламентарии уже назвали фамилии четырех членов конкурсной комиссии от города.

Подробности – в свежем «ПИКе» от 28 октября.

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Автор: 23.10.2020
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