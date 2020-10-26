Сохранит ли свой пост по итогам конкурсных испытаний действующий сити-менеджер Донецка Роман Кураев? Срок его полномочий, согласно контракту, истекает 28 ноября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 октября – «ПИК». Победитель конкурса возглавит исполнительную власть в Донецке на ближайшие пять лет.

Городская дума на пленарном заседании утвердила даты конкурса. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 20 ноября. Восемь ее членов – четыре от города и четыре выдвинутых губернатором – рассмотрят документы соискателей должности. Документы от них будут принимать с 11 по 17 ноября.

Главный этап конкурса назначен на 24 ноября. Участники в этот день пройдут тестирование и собеседование – представят комиссии свое видение дальнейшего развития Донецка.

Парламентарии уже назвали фамилии четырех членов конкурсной комиссии от города.

Подробности – в свежем «ПИКе» от 28 октября.