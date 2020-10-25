С 24 октября вступили в силу новые изменения в постановлении губернатора Ростовской области № 272, в котором излагается ряд ограничительных мероприятий.

Ростовская область, 25 октября – «ПИК». На этот раз ряд изменений коснулся работы системообразующих предприятий, заведений общепита и проведения публичных мероприятий.

Теперь, согласно новым изменениям, жителям региона старше 65 лет разрешили выходить на рабочие места, но при условии, что данные граждане трудятся на системообразующих предприятиях или в организациях из списка компаний, оказывающих существенное влияние на экономику Ростовской области. Ранее запрет на работу касался всех работающих пенсионеров, старше 65 лет.

Кроме того, системообразующим предприятиям можно не соблюдать требование о переводе на удаленку 30% сотрудников, актуальное для других организаций.

Заведениям общепита предписано закрываться в 22 часа, а возобновлять деятельность не ранее 7 утра.

Еще один запрет коснулся проведения публичных мероприятий. С 24 октября под запретом – митинги, демонстрации, шествия. Пикетирования не запретили.