Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону запретили проводить митинги и демонстрации

Фото из архива.

власть

На Дону запретили проводить митинги и демонстрации

Аватар
Опубликовано

С 24 октября вступили в силу новые изменения в постановлении губернатора Ростовской области № 272, в котором излагается ряд ограничительных мероприятий.  

Ростовская область, 25 октября – «ПИК». На этот раз ряд изменений коснулся работы системообразующих предприятий, заведений общепита и проведения публичных мероприятий.

Теперь, согласно новым изменениям, жителям региона старше 65 лет разрешили выходить на рабочие места, но при условии, что данные граждане трудятся на системообразующих предприятиях или в организациях из списка компаний, оказывающих существенное влияние на экономику Ростовской области. Ранее запрет на работу касался всех работающих пенсионеров, старше 65 лет. 

Кроме того, системообразующим предприятиям можно не соблюдать требование о переводе на удаленку 30% сотрудников, актуальное для других организаций.

Заведениям общепита предписано закрываться в 22 часа, а возобновлять деятельность не ранее 7 утра.

Еще один запрет коснулся проведения публичных мероприятий. С 24 октября под запретом – митинги, демонстрации, шествия. Пикетирования не запретили. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 октября
Автор: 23.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Предприниматели Каменска экстренно расширяют ковидный госпиталь

происшествия

Сотрудник военкомата Каменска проведет под стражей пять месяцев

здоровье

И.о главы администрации Каменска выступил с обращением

здоровье

В каменскую ЦГБ приняли новых врачей

политика

Каменский госпиталь расходует в сутки 250 баллонов с кислородом
Реклама
Вверх