До 40-й недели, пока эпидпроцесс не нарастал, коронавирус во внешней среде не находили.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября – «ПИК». На заседании оперштаба по координации деятельности по предупреждению новой коронавирусной инфекции глава регионального Роспотребнадзора Е. Ковалев заявил, что в ходе мониторинга коронавирус был выявлен в сточных водах, смывах с поручней одного автобуса и смывах с кассы одного продуктового магазина. По словам руководителя это лишний раз подтверждает, что общественный транспорт и продовольственные магазины представляют собой опасность распространения коронавируса при несоблюдении соответствующих мер. После дезинфекции и санобработки повторно коронавирусную инфекцию обнаружить не удалось.