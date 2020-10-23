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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В сточных водах Ростовской области обнаружили коронавирус

здоровье

В сточных водах Ростовской области обнаружили коронавирус

В сточных водах Ростовской области обнаружили коронавирус

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Опубликовано

До 40-й недели, пока эпидпроцесс не нарастал, коронавирус во внешней среде не находили.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября – «ПИК». На заседании оперштаба по координации деятельности по предупреждению новой коронавирусной инфекции глава регионального Роспотребнадзора Е. Ковалев заявил, что в ходе мониторинга коронавирус был выявлен в сточных водах, смывах с поручней одного автобуса и смывах с кассы одного продуктового магазина. По словам руководителя это лишний раз подтверждает, что общественный транспорт и продовольственные магазины представляют собой опасность распространения коронавируса при несоблюдении соответствующих мер. После дезинфекции и санобработки повторно коронавирусную инфекцию обнаружить не удалось. 

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Автор: 23.10.2020
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