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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске не будут увеличивать школьные каникулы

образование

В Каменске не будут увеличивать школьные каникулы

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Осенние каникулы в каменских школах продлятся восемь дней, не больше.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября – «ПИК». В городском отделе образования корреспонденту «ПИКа» пояснили, что решение о закрытии школ, классов и детских садов в связи с эпидситуацией принимает Роспотребнадзор.

— Распоряжений о необходимости изменить ранее установленный график из ведомства не поступало. Поэтому каникулы начнутся с 28 октября и продлятся до 4  ноября, 5-го дети снова сядут за парты, — пояснила заместитель начальника отдела городского образования Татьяна Дениченко.

Что касается о закрытии учебных заведений на карантин, то об этом можно говорить лишь тогда, когда заболеют 20% детей. Такая ситуация сейчас только в детском саду № 8 — там закрыта средняя группа.

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Автор: 23.10.2020
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