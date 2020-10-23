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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке школьникам продлят каникулы

образование

В Донецке школьникам продлят каникулы

Елена Жукова
Опубликовано

Такое решение принял городской оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции 22 октября. Отдыхать от учебы школьники будут с 26 октября по 4 ноября, сообщили в администрации Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 октября  – «ПИК».  Отмечается, что «продление осеннего отдыха вызвано ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличением числа заболевших среди учителей и учеников… Данная мера направлена на предупреждение дальнейшего распространения инфекции в образовательных организациях».
Родителям школьников рекомендуют следить, чтобы дети больше времени проводили на открытом воздухе, но не посещали места скопления людей (торговые центры, рынок, общественный транспорт и др.).
Дети, находящиеся на карантине, должны оставаться дома до окончания его срока. 

Во время каникул для учеников младшего и среднего звена по графику запланированы онлайн-мероприятия различной тематики. Организации дополнительного бразования будут применять дистанционные формы обучения.

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Автор: 23.10.2020
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