Такое решение принял городской оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции 22 октября. Отдыхать от учебы школьники будут с 26 октября по 4 ноября, сообщили в администрации Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 октября – «ПИК». Отмечается, что «продление осеннего отдыха вызвано ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличением числа заболевших среди учителей и учеников… Данная мера направлена на предупреждение дальнейшего распространения инфекции в образовательных организациях».

Родителям школьников рекомендуют следить, чтобы дети больше времени проводили на открытом воздухе, но не посещали места скопления людей (торговые центры, рынок, общественный транспорт и др.).

Дети, находящиеся на карантине, должны оставаться дома до окончания его срока.

Во время каникул для учеников младшего и среднего звена по графику запланированы онлайн-мероприятия различной тематики. Организации дополнительного бразования будут применять дистанционные формы обучения.