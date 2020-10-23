Работник каменского военного комиссариата, которого обвиняют во взятке, превышении полномочий и служебном подлоге, останется под стражей до 15 марта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября – «ПИК». Донецкий городской суд решением от 22 октября избрал меру пресечения для обвиняемого в виде содержания под стражей на пять месяцев, сообщила пресс-секретарь Яна Королева. Все это время он будет содержаться в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, сотрудник комиссариата городов Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района в 2017 году принял взятку от матери донецкого призывника в 100 тыс. рублей и утвердил фиктивную выписку из протокола заседания призывной комиссии, что позволило парню избежать призыва на срочную службу.

Сотрудника обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).