Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сотрудник военкомата Каменска проведет под стражей пять месяцев

происшествия

Сотрудник военкомата Каменска проведет под стражей пять месяцев

Сотрудник военкомата Каменска проведет под стражей пять месяцев

Елена Жукова
Опубликовано

Работник каменского военного комиссариата, которого обвиняют во взятке, превышении полномочий и служебном подлоге, останется под стражей до 15 марта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября  – «ПИК». Донецкий городской суд решением от 22 октября избрал меру пресечения для обвиняемого в виде содержания под стражей на пять месяцев, сообщила пресс-секретарь Яна Королева. Все это время он будет содержаться в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, сотрудник комиссариата городов Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района в 2017 году принял взятку от матери донецкого призывника в 100 тыс. рублей и утвердил фиктивную выписку из протокола заседания призывной комиссии, что позволило парню избежать призыва на срочную службу.
Сотрудника обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
1 комментарий
  • http://vk.com/id145732955 Александр Ольшанский

    Не повезло сотруднику Кто то сдал …За пять месяцев много о чем подумает и переосмыслит

Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 октября
Автор: 23.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Предприниматели Каменска экстренно расширяют ковидный госпиталь

здоровье

В каменскую ЦГБ приняли новых врачей

политика

Каменский госпиталь расходует в сутки 250 баллонов с кислородом

происшествия

Супругов из Донецка грубо надул мошенник

Донецк

В Донецке вместо собаки подстрелили человека
Реклама
Вверх