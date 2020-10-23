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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Региональные власти настаивают на своей статистике по коронавирусу

здоровье

Региональные власти настаивают на своей статистике по коронавирусу

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В сводках ежедневной статистики по новой коронавирусной инфекции, предоставляемых областным и федеральным оперштабами, то и дело разнятся данные. 

Ростовская область, 23 октября – «ПИК». Сначала из сводки на сайте правительства исчезла статистика по городам и районам (ее восстановили примерно через месяц, 21 октября), затем стали расходиться областные и федеральные показатели заболеваемости, предоставляемые оперштабами. Например, 20 октября, по данным федералов, в Ростовской области было 353 новых случая, по данным региона, — 290 случаев. Разночтение в цифрах повторилось и 21 октября: 305 – федеральные цифры, 292 – на сайте правительства РО.  

– Я уже говорил о смене технологии подготовки информации у нас. Полагаю, такие же изменения происходят и в других структурах. Бывают сбои. Надеюсь, в ближайшее время схема отладится, – заявил представителям СМИ руководитель регионального пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом С. Тюрин. Он подчеркнул, что оперштаб дает правильные цифры и за эти цифры отвечает. 
— Призываем СМИ использовать данные на сайте donland.ru, – резюмировал чиновник. 

Заявление федерального портала Стопкоронавирус.рф звучит примерно так же:

«Мы уверены в своих данных, все расхождения отрабатываются с регионами. Призываем средства массовой информации использовать только проверенные сведения, которые публикуются на нашем сайте».

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Автор: 23.10.2020
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