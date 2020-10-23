Инициатором строительства системы подачи кислорода в каменской ЦГБ выступила семья Кушнаренко — создатели уникального парка «Лога» в Старой Станице.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября – «ПИК».

— Я бы хотел обратиться ко всем людям, которые недооценивают всю опасность новой коронавирусной инфекции. Поверьте, это страшно. Наша семья потеряла из-за нее двух человек. Ковидом в тяжелой форме переболели мои родители Сергей Александрович и Наталья Георгиевна — им, слава богу, удалось выздороветь, — рассказал корреспонденту «ПИКа» Евгений Кушнаренко. — Мы своими глазами видели, как эта напасть убивает людей, поэтому решили во что бы то ни стало объявить ей войну. В первую очередь, стало ясно, что в нашем ковидном госпитале катастрофически не хватает улучшенной системы подачи кислорода.

По словам Евгения Кушнаренко, централизованная система подачи кислорода на первый этаж будет запущена уже сегодня, 23 октября. В ближайшие дни начнется строительство системы для второго этажа.

— Этот проект очень дорогостоящий, на наш призыв откликнулись многие предприниматели города и оказывают активное финансовое участие.

21 октября эта тема поднималась в администрации города. Союз работодателей принял решение о перечислении денег в Благотворительный фонд «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского». Крупные суммы уже перечислили:

ООО «Диорит»,

ФКП «Комбинат «Каменский»

АО «Каменскволокно»

ЗАО «КОМЗ-Экспорт»

АО «Каменский стеклотарный завод»

МУП «Каменсктеплосеть».

Оказывают помощь представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели:

ООО «Арамид»

ЗАО «Каменская СТОА»

ООО «Каменсквзрывпром»

ООО «Лакомка»

ООО НПКФ «АВС-К»

ООО «Джива-С»

ООО «Строитель»

ООО «КЗТМ»

ООО «Полимер»

Агрофирма «Респект»

А также Игорь Цай, Юрий Шалин, Евгений Самарский, Андрей Новойдарский, Андрей Коротицын, Александр Слукин, Дмитрий Рудаков, Анна Алексеева, Вячеслав Ходосенко, Владимир Барабаш, Сергей Донсков, Роман Сапогов, Андрей Селявкин, Сергей Бодрухин, Максим Тулунов, Юрий Николаев, Елена Слугина и многие другие.

Средства продолжают поступать. Для желающих перечислить средства в благотворительный фонд на расширение ковидного госпиталя в Каменске публикуем реквизиты:

ИНН/КПП 6147030140/614701001

ОКПО 65424509

ОГРН 1106100001908

р/с 40703810891000221401

Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград

БИК 041806715

к/с 30101810100000000715.