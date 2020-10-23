Виноваты люди, которые не соблюдают установленные санитарные правила, считают ростовские чиновники.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября – «ПИК». – Причиной роста случаев инфицирования стало во многом пренебрежение гражданами правилами санитарно-эпидемиологической безопасности и сезонный рост заболеваемостью ОРВИ, – заявил в среду 21 октября руководитель регионального пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом С. Тюрин. — В настоящий момент, по оценке регионального штаба, принимаемые меры достаточны для сдерживания роста заболеваемости.