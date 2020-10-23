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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Правительство области назвало причину роста заболеваемости COVID-19

здоровье

Правительство области назвало причину роста заболеваемости COVID-19

Правительство области назвало причину роста заболеваемости COVID-19

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Опубликовано

Виноваты люди, которые не соблюдают установленные санитарные правила, считают ростовские чиновники.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 октября – «ПИК». – Причиной роста случаев инфицирования стало во многом пренебрежение гражданами правилами санитарно-эпидемиологической безопасности и сезонный рост заболеваемостью ОРВИ, – заявил в среду 21 октября руководитель регионального пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом С. Тюрин. — В настоящий момент, по оценке регионального штаба, принимаемые меры достаточны для сдерживания роста заболеваемости.

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1 комментарий
  • Марина Моисеева

    Ну да… всё лето соблюдали, маски носили, варежки тоже… а осенью распоясались, стали нарушать, маски и варежки снимать.

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Автор: 23.10.2020
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